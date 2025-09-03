Às vésperas da partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o treinador da seleção, Carlo Ancelotti, voltou a ter de responder a respeito da ausência de Neymar.\nO italiano citou novamente sua condição física como um dos principais critérios adotados pela comissão técnica para optar pela não convocação do jogador.\nNinguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é sua condição física", afirmou Ancelotti.\n"Não só dele, de todos os jogadores que estão aqui, de todos que estamos avaliando. Porque a verdade é que essa equipe nacional tem muita concorrência, muitíssima", acrescentou.\nAo anunciar a lista de convocados para a última rodada do classificatório regional, o treinador já havia dito que o jogador do Santos necessitava chegar em "boa condição física" para conseguir ajudar a equipe nacional.