Carlo Ancelotti afirmou que a seleção brasileira tem duas vagas abertas para a Copa do Mundo e que assiste aos jogos "com medo" de novas lesões.\nO treinador afirmou que "o mais difícil" é escolher os dois últimos nomes na lista de convocados para a Copa do Mundo. A declaração foi em entrevista ao The Athletic, braço esportivo do The New York Times, publicada nesta quarta-feira (13). O bate-papo, porém, aconteceu na semana passada.\n"Esses [24 jogadores] são os mais fáceis. O mais difícil é descobrir os outros dois [nomes]", disse o treinador ao The Athletic.\nTocantinense Feminino 2026 tem início de goleadas e média de gols alta\nNeymar tenta convencer Ancelotti e quebrar tabu do Santos na Copa do Brasil\nPaquetá corre contra o tempo em lesão no Fla a uma semana da lista da Copa do Mundo\nNa última segunda-feira, a CBF enviou à Fifa a pré-lista com 55 nomes. Neymar, Gabriel Jesus e Endrick são alguns dos nomes que integram a relação, segundo apurou o UOL.