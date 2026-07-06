O técnico Carlo Ancelotti revelou que Vinicius Júnior não estava nem entre os cinco batedores de pênalti da seleção brasileira. Após a cobrança desperdiçada por Bruno Guimarães, que nunca havia batido um pênalti com a camisa da seleção, que poderia ter aberto o placar contra a Noruega nas oitavas de final neste domingo (5), o treinador italiano explicou que a definição dos cobradores foi baseada em estatísticas pela comissão técnica.\nA decisão chamou a atenção porque, mesmo sendo o principal artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, com quatro gols, Vinicius Jr. não foi o escolhido para a cobrança.\nNo ciclo iniciado após a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira marcou 12 gols de pênalti, convertidos por seis jogadores diferentes. Entre os atletas que estavam em campo diante da Noruega, apenas Vinicius Jr. já havia balançado as redes em cobranças de penalidade pela equipe brasileira.