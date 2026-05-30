Se o Brasil conquistar a Copa do Mundo neste ano, o troféu será erguido por Marquinhos em 19 de julho. O treinador Carlo Ancelotti confirmou que o zagueiro de 32 anos vai usar a faixa de capitão da seleção na edição 2026 da competição, com sedes divididas entre Estados Unidos, México e Canadá.\nNo amistoso contra o Panamá, porém, a braçadeira deve ficar com o volante Casemiro. Por causa da presença do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa, Marquinhos -assim como Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal- só vai se juntar ao grupo verde-amarelo nos Estados Unidos.\nO treinador confirmou a escalação inicial no duelo contra o Panamá: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.\nA expectativa é que essa formação seja utilizada no primeiro tempo no Rio de Janeiro. De acordo com o comandante, haverá múltiplas substituições na etapa final. "Vão jogar todos. É uma partida de preparação e uma partida importante para nos despedirmos de nossos torcedores, em nosso estádio. Então, jogam todos", afirmou Ancelotti.