Carlo Ancelotti montou, nesta quinta-feira (24), o que pode ser o time titular da seleção brasileira para o amistoso contra a Austrália. O treinador fez alguns testes durante a atividade no Ballymore Stadium, em Brisbane, e colocou Vitor Reis na zaga ao lado de Marquinhos.\nA formação teve Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão e Vini Jr.; Endrick.\nA principal ausência entre os titulares foi Gabriel Magalhães. O zagueiro, que tem a maior minutagem na Europa entre os jogadores convocados, trabalhou na equipe reserva.\nMagalhães também ficou fora do primeiro treino da seleção na Austrália e pode estar sendo preservado por controle de carga. Caso Ancelotti opte por poupá-lo diante dos australianos, Vitor Reis aparece como alternativa para formar a dupla de zaga com Marquinhos.