Se não houver imprevistos, Neymar estará à disposição de Carlo Ancelotti na partida do Brasil contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo próprio treinador, que ainda não pôde contar com o atacante nos Estados Unidos.\nO atleta de 34 anos se apresentou ao grupo verde-amarelo com uma lesão na panturrilha direita, no mês passado, em Teresópolis. Ainda em tratamento, começou a ser integrado nesta semana e se juntará definitivamente aos companheiros, segundo a programação estabelecida, na próxima segunda-feira (23).\n"Sim", respondeu o técnico, questionado sobre a possibilidade de o veterano estar no grupo diante da formação escocesa. "O Neymar vai treinar individualmente amanhã [sábado] e, depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe, preparado para o jogo contra a Escócia", acrescentou o italiano.