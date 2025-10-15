A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e a derrota de virada por 3 a 2 diante do Japão deram a Carlo Ancelotti algo que o treinador precisava com urgência na seleção brasileira: um time-base para a Copa do Mundo.\nA menos de oito meses do início do torneio, o treinador italiano buscava uma espinha dorsal para a equipe. Nos amistosos asiáticos, conseguiu encontrar um caminho. Agora, ele tem mais dois amistosos —contra Senegal e Tunísia, em novembro— para tirar as principais dúvidas.\nOs duelos de março de 2026, segundo o próprio treinador, devem servir para ajustar detalhes. Mas com uma lista já bem próxima da convocação para a Copa do Mundo.\nCOM O QUE ANCELOTTI DEIXA ESTA DATA FIFA\n- Sistema de jogo\n- Dupla de meio-campistas\n- Opções para o ataque\n- Zagueiros favoritos\nO EIXO DA SELEÇÃO\nOs seis primeiros jogos da gestão Ancelotti deixaram uma coisa clara: o time tem como pedra fundamental uma dupla de meio-campistas, formada por Casemiro e Bruno Guimarães.