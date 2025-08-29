O técnico Carlo Ancelotti teve que fazer mais uma mudança em sua lista de convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira. Nesta sexta-feira (29), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir Vanderson, do Monaco. O jogador do time francês sofreu uma lesão na panturrilha.\nFoi o terceiro corte no elenco divulgado pelo italiano na segunda-feira (25). Antes, o lateral-esquerdo Alex Sandro e volante Joelinton também foram cortados por problemas físicos. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para o lugar do meio-campista.\nAos 26 anos, Vitinho registra a primeira convocação de sua carreira. Ele tem sido titular do Botafogo, time comandado por Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira.\nAncelotti convoca Jean Lucas, do Bahia, para jogos das Eliminatórias