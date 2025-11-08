A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste sábado (8) a convocação de John, goleiro do Nottingham Forest, para os jogos amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia, em novembro.\nEx-Botafogo, o goleiro foi chamado para substituir Hugo Souza, do Corinthians, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (2).\nJohn havia recebido a primeira convocação para a seleção em outubro, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Na ocasião, substitiu Ederson, também lesionado.\nO próprio Ederson, do Fenerbahçe, já recuperado, além de Bento, do Al Nassr, são os outros nomes para a posição no grupo.\nVindo de uma derrota de virada para o Japão, a equipe nacional enfrenta os senegaleses no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (horário de Brasília).