O meia Jean Lucas, do Bahia, foi convocado nesta quarta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti para as partidas do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.\nRevelado na base do Flamengo, o jogador de 27 anos foi chamado para o lugar de Joelinton, que sofreu uma lesão na coxa em sua última partida pelo Newcastle, contra o Liverpool, na segunda-feira (25), pelo Campeonato Inglês.\nUm dos destaques do Bahia - quarto colocado no Campeonato Brasileiro -, Jean Lucas era um dos nomes na pré-lista enviada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aos clubes.\nAncelotti esteve na Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar a partida entre Bahia e Santos pela mais recente rodada do Brasileiro, no domingo (24). O jogo terminou com a vitória do time da casa por 2 a 0.