O técnico Carlo Ancelotti estará na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Brasileirão, domingo, às 20h30. O confronto reúne líder e terceiro colocado do campeonato.
O comandante da seleção brasileira está em fase de observação de possíveis convocados para os dois últimos amistosos de 2025, contra Senegal e Tunísia, em novembro.
O UOL apurou que Ancelotti terá a companhia do gerente da seleção, Cícero Souza.
Domingo passado, a comissão técnica já mandou representantes ao Flamengo e Palmeiras —o coordenador técnico Juan viu o jogo ao lado do analista de desempenho Thomaz Araújo.
A convocação da seleção está marcada para 3 de fevereiro.