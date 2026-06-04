O Anápolis recebe o Paysandu nesta quinta-feira (4), pelo jogo de ida da final da Copa Verde de 2026. A bola rola às 20 horas, no Estádio Jonas Duarte. O confronto coloca frente a frente o campeão da Copa Centro-Oeste, o Galo da Comarca, e o campeão da Copa Norte, o Papão da Curuzu.\nEmbora tenha caráter simbólico, a decisão tem relevância financeira. O campeão receberá mais R$ 400 mil em premiação, enquanto o vice ficará com R$ 250 mil.\nO Anápolis busca o primeiro título da Copa Verde de sua história. Já o Paysandu chega com a experiência de maior campeão da competição, com cinco conquistas.\nAncelotti testa seleção brasileira com três no meio e Igor Thiago\nLeila Pereira diz que poderá comprar um clube após deixar presidência do Palmeiras\nPaquetá relembra acusação sobre apostas: 'Era difícil dar um sorriso'