O Anápolis perdeu para o Ypiranga-RS por 3 a 0 na noite deste sábado (18) e segue sem pontuar na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, pela 3ª rodada da Terceirona, ocorreu no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O Galo da Comarca é o lanterna da competição.\nOs gols do Ypiranga foram marcados por Renan Gorne, Cleiton e Bryam.\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2\nOscar Schmidt morreu de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo neste domingo pela Série D\nA partida foi a primeira depois da chegada do novo técnico do Anápolis, Evaristo Piza. Mas o treinador não foi regularizado a tempo e o Galo da Comarca foi comandado pelo auxiliar Caio Lucas em Erechim.\nAgora, o Anápolis acumula três derrotas na Série C: 2 a 0 diante do Ituano, 2 a 1 contra a Inter de Limeira e 3 a 0 para o Ypiranga.