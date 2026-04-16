O Anápolis anunciou Evaristo Piza, de 53 anos, como o novo técnico do clube para a sequência da temporada, nesta quinta-feira (16). O técnico tem passagens por Botafogo-PB, Manaus e Campinense-PB e chega para substituir Ângelo Luiz, demitido no último domingo (12) após um início ruim na Série C do Campeonato Brasileiro.\nNatural de Campinas (SP), Evaristo soma três títulos como treinador: Campeonato Paraibano, Amazonense e Paulista A2.\nSérie D 2026: 'Dança das cadeiras' já derrubou 7 técnicos em apenas duas rodadas; veja lista\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2\nEsta será sua primeira passagem pelo futebol goiano e ele chega com o objetivo de tirar o Anápolis da zona de rebaixamento da Série C.\nNo momento, o time ocupa a 19ª colocação, com duas derrotas nos dois primeiros jogos, para Ituano e Inter de Limeira, sendo este último resultado o que culminou na saída do antigo treinador.