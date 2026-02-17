Nesta terça-feira (17), a CBF detalhou a tabela da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 e os quatro representantes goianos conheceram as datas e horários de seus respectivos caminhos. Anápolis, Atlético-GO e Goiás estreiam na semana que vem, em 25 de fevereiro, e o Vila Nova joga apenas no dia 4 de março.\nO Anápolis é o único dos quatro goianos que, neste momento, já sabe qual é o seu adversário. Na outra quarta-feira (25), a partir das 19h30, o Galo da Comarca recebe o Cianorte-PR no Estádio Jonas Duarte. Trata-se de um jogo único, em que qualquer empate levará a decisão para os pênaltis.\nTJD-TO pune Gurupi e Palmas e aplica ganchos de até 4 jogos\nEstádio Nilton Santos volta a ter público no Estadual, mas jogo da Copa do Brasil ainda é incerto\nGurupi, Capital e Araguaína vencem pela 5ª rodada do Tocantinense