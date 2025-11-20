-Torcedores apostaram carros em resultado da final da libertadores (1.3339749)\nDois torcedores de Palmas chamaram a atenção nas redes sociais após apostarem dois carros no resultado da final da Copa Conmebol Libertadores, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo. O título está agendado para o dia 29 de novembro. Os veículos envolvidos na aposta valem entre R40mileR 44 mil, totalizando cerca de R$ 80 mil em jogo.\nOs amigos que protagonizaram a inusitada aposta são Gustavo Vital, flamenguista e músico, e Mouzaniel Moreira, palmeirense e dono de um bar, conhecido como Mozão.\nA amizade entre os dois surgiu através do trabalho: "Ele tem um bar aqui perto de casa. E como eu toco e canto, entrei em contato com ele algumas vezes, fomos conversando para ver shows, e depois de um certo tempo fizemos amizade”, contou Gustavo.