O Goiás inicia neste domingo (26) a sequência de partidas que, no 1º turno, levaram a equipe esmeraldina para a liderança da Série B. No Independência, em Belo Horizonte, o time goiano encara o lanterna América-MG, a partir das 18h30, pela 20ª rodada, no início do 2º turno.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA equipe esmeraldina foi líder na atual edição da Série B em apenas uma ocasião. Foi na 4ª rodada, depois de iniciar a competição com duas vitórias e um empate. O primeiro triunfo foi diante do América-MG, por 3 a 1, na abertura da competição. Depois, o Goiás empatou com o Londrina (2 a 2) e ganhou do Criciúma por 1 a 0 na sequência.\nEsses resultados levaram o time goiano à liderança. Em todas essas rodadas, o Goiás ocupou posições na faixa de equipes que vão disputar vagas na Série A do ano que vem.