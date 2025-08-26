Gil Fernandes deve permanecer como técnico do Alvorada na disputa da Segunda Divisão 2025. Membro da diretoria, o profissional também ocupou o cargo de treinador nas últimas temporadas.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Alvorada vence Capital e garante acesso à elite Tocantinense\nEm contato com o ge, nesta segunda-feira (25), o clube sinalizou que encaminhou a permanência de Gil Fernandes no cargo. Responsável pelo acesso da equipe em 2018 (assista vídeo acima), Gil Fernandes tentará repetir o feito na atual temporada.\nEdelson Oliveira, ex-Cordino-MA, é o novo técnico do Araguaia-TO para disputa da Segunda Divisão\nFTF divulga a tabela e regulamento da Segundona 2025\nA divisão de acesso começa em 4 de outubro, com dez equipes divididas em dois grupos. O Alvorada faz parte da chave A ao lado de [União de Palmas, Interporto Palmas FR e Taquarussú.