O repórter Alex Escobar, 51, passou mal ao vivo durante a programação da Globo desta segunda-feira (22). Horas depois do episódio, ele não apresentou o 'Globo Esporte' ao lado de Fred Bruno, que explicou o motivo da ausência do colega.\nEscobar não se sentiu bem durante uma entrada ao vivo no 'Encontro com Patrícia Poeta'. O repórter, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo, pareceu se enrolar com as palavras e teve a passagem encurtada pela apresentadora do programa.\nMbappé marca 16º gol nas Copas em jogo interrompido por tempestade nos EUA\nAraguaína terá de superar retrospecto negativo no Amazonas para avançar na Série D\nRonaldinho Gaúcho leva time da Série C italiana aos holofotes, mas papel é incerto\nO jornalista falava sobre a situação de Neymar na seleção brasileira. Após informar que o camisa 10 havia participado de seu primeiro treino completo com a equipe, Escobar teve dificuldade para dar sequência à fala e foi cortado por Patrícia, que tentou descontrair com o colega. Ele ainda conseguiu dizer que o técnico Carlo Ancelotti esperava contar com o jogador por 15 minutos no próximo jogo, antes de sair do ar.