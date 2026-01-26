Ronantyezer durante trabalho à frente das categorias de base do Águia de Marabá, onde ajudou a formar atletas e fortalecer o projeto do clube (Reprodução/Instagram de Ronantyezer Rodrigues)\nO Águia de Marabá informa com profundo pesar que o corpo do técnico Ronantyezer Rodrigues está sendo velado na Igreja São Félix de Valois, em Marabá (PA). O sepultamento ocorre nesta tarde, às 17h, no Cemitério Parque das Flores.\nO clube convida amigos, torcedores e toda a comunidade a prestar as últimas homenagens ao treinador que marcou o futebol base da equipe e deixou legado de dedicação e cuidado com os atletas. A iniciativa atende ao desejo coletivo de honrar a memória de Ronantyezer em um gesto de respeito, gratidão e despedida.\nEm comunicado oficial, o Águia de Marabá reforça solidariedade aos familiares, amigos e simpatizantes diante do momento de dor e comoção. Recorda também a trajetória do técnico, que integrava o clube e contribuía para a formação de jovens jogadores.