A agenda esportiva de maio em Palmas reúne uma série de eventos voltados à integração social e ao incentivo à prática esportiva. A programação foi organizada para contemplar diferentes públicos e faixas etárias, com atividades distribuídas ao longo do mês. Entre as ações previstas, estão competições em várias modalidades, corridas, cursos de capacitação e festivais esportivos em alusão ao aniversário da cidade.\nConfira a programação\n15 a 17 de maio – 6º GP Motocross Palmas, no Taquari;\n16 de maio – Festival de Atletismo Escolar, no Complexo 51;\n16 e 17 de maio – 7ª edição da Baixada Cup, na Arena Foguin 10; Campeonato Estadual de Judô – 3ª etapa;\n19 e 20 de maio – Copa Palmas de Natação.\nDívida do Araguaína chega a R$ 544 mil enquanto Tocantinópolis quita débitos com a União\nTocantinópolis enfrenta o Imperatriz com departamento médico lotado e retorno importante