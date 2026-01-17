Ônibus do Águia de Marabá ficou com a frente completamente danificada (Arquivo pessoal/Pedro Corrêa)\nO acidente com o ônibus da delegação do Águia de Marabá (PA) aconteceu na BR-153, no sul do Tocantins, durante o retorno da equipe após compromisso esportivo em São Paulo. O caso gerou comoção no esporte paraense e mobilizou autoridades.\nA batida resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima e deixou integrantes da delegação feridos, incluindo o técnico da equipe. Imagens divulgadas ajudam a dimensionar a gravidade do impacto.\nAs informações abaixo reúnem o que já está confirmado sobre o acidente, com base em reportagens publicadas pelo Jornal do Tocantins.\nTécnico do Águia de Marabá está internado em estado grave após acidente no Tocantins\nÚltimo post de preparador físico morto em acidente na BR-153 fala sobre derrota: 'Orgulho de ser Águia do Marabá'