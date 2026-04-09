O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, levou uma punição pesada no STJD por causa das expulsões em jogos do Brasileiro. Somando dois processos, pegou oito jogos de suspensão.\nApenas no caso envolvendo o clássico contra o São Paulo, o treinador levou seis jogos de gancho. Ele ainda foi julgado pela expulsão contra o Fluminense, que rendeu mais dois jogos de suspensão. Todas as decisões desta quinta-feira (9) foram em primeira instância e, portanto, são passíveis de recurso.\nAbel já cumpriu duas partidas -a automática de cada uma das suspensões.\nTocantinópolis vence União por 2 a 1 e conquista sétima taça do Tocantinense\nLibertadores inicia fase de grupos com brasileiros e argentinos na briga por hegemonia\nTocantinópolis e Araguaína entram em campo pela 3ª rodada da Copa Verde\nCOMISSÃO PEGA PESADO