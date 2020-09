De tanto sofrer com falta de energia elétrica na zona rural de Paranã, um produtor rural da região sudeste do Tocantins sabe de cabeça os dias e quanto tempo sem energia sua propriedade ficou, nos últimos meses, em razão da de energia por lá ter sido tão corriqueira.

O histórico aponta 96 horas sem energia no dia 2 de abril. Mais 70 horas no dia 19 de maio e outras 80 horas no dia 20 de agosto. Em setembro, a queda do dia 20 só foi solucionada na tarde do dia 22, mais 48 horas de blecaute, segundo aponta o produtor rural Alexandre Henrique Sierra Bressiani. Ele mora em uma fazenda na região do Povoado de Bom Jesus, em Paranã. Ele afirma fazendeiros e afrodescendentes seus vizinhos também sofrem o mesmo problema.

Bressiani tem hipóteses para as constantes faltas de energia na região. “A rede vive sobrecarregada e não há assistência técnica. As constantes faltas de energia e acredito ser em consequência da rede de transmissão incompatível com a demanda. A sobrecarga na rede aumenta a amperagem e cai a chave. Seria um problema simples religar a chave, mas se torna um grande problema devido a demorada resposta da Energisa. Só há dois veículos para atender o município inteiro. ”

Ele gravou um vídeo mostrando a situação (confira abaixo) em que sua sogra aparece. A mulher mora com ele na propriedade, tem problemas de saúde e não pode ficar sem refrigeração para os remédios, incluindo insulina. “Não sei mais o que fazer”, diz, por telefone, após listar alguns números de protocolo nos quais aciona a empresa. “Ou não registram as reclamações ou os protocolos não servem pra nada.”

Acionada, a Energisa confirmou que houve “uma interrupção” de energia na rede que atende a região do povoado no dia 20 de setembro, mas afirma que houve restabelecimento “no mesmo dia”.

O JTo enviou dados do produtor Bressiani e a empresa afirma ter recebido o relato de falta de energia “para apenas um cliente” no dia 21 de setembro, às 11h55, e já atuava no restabelecimento do fornecimento.

O produtor confirma que houve o restabelecimento somente no final da tarde de terça-feira, 22.

Quanto à falta de manutenção a Energisa respondeu que “vai deslocar novas equipes para inspecionar e realizar as manutenções necessárias para evitar novas ocorrências.”