O zagueiro do Tocantinópolis Bruno Ferreira da Silva, 24 anos, morreu no domingo, 16, após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido no sábado, 15, em Porto Franco (MA).

Bruno Ferreira trafegava em uma moto quando bateu em outro motociclista, ele chegou a ser socorrido e passou por duas cirurgias. Os ocupantes da outra moto tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o hospital de Porto Franco, segundo informações do ge.

Nas redes sociais, o time do TEC lamentou a perda do zagueiro.

“É com imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso zagueiro Bruno Ferreira da Silva. Bruno foi vítima de um acidente automobilístico e infelizmente não resistiu aos procedimentos cirúrgicos. Neste momento de profunda tristeza desejamos forças aos familiares e amigos. Perdemos hoje, além de um atleta com potencial enorme, um grande ser humano”.

No domingo, 9, o TEC venceu dentro de casa o Capital, por 4 a 3, e se consagrou Hexacampeão Tocantinense de Futebol. O time é tricampeão consecutivo no Estadual e desde o jogo de ida da final do campeonato deste ano, já garantiu a vantagem com a vitória de virada por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, em Palmas, no domingo, 2.