Vida Urbana Ysmir Ribeiro é eleita a rainha do Arraiá da Capital 2024 com lenda sobre indomável fera do sertão Rainha representou a quadrilha Matutos da Noite. Para primeira princesa venceu Ariane Moura, da Cafundó do Brejo. Já o título de segunda princesa foi para Ana Paula Santos, da junina São João das Palmas

Com tema do imaginário popular: boi que vira mulher, Ysmir Ribeiro da Silva, da quadrilha Matutos da Noite foi eleita a rainha do 32ª edição do Arraiá da Capital e ficará com o título até o próximo ano. A escolha da rainha, que ocorreu nesta quarta-feira (19), abrirá as apresentações do concurso de juninas que aconteceu na Arena Central, segundo a Prefeitura de Pal...