Vida Urbana WhatsApp Ambiental é disponibilizado para tirar dúvidas da população em relação às queimadas Número atenderá em horário específico e não será utilizado para denúncias, que devem ser realizadas por meio de outros canais

Com o objetivo de ser um canal para o enfrentamento das queimadas, o número do WhatsApp Ambiental está disponível para a população tirar dúvidas sobre os focos de incêndio e dar assistência ao combate. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), responsável pelo canal, informou que somente serão prestados esclarecimentos por mensagem de texto e não será p...