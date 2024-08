Vida Urbana Wanderlei diz que não ordenou despesas com programa de cestas básicas investigado pela PF Polícia Federal apura esquema montado durante a pandemia de Covid-19; na época, Wanderlei Barbosa era vice-governador. Operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos na compra de cestas básicas pelo governo do estado durante a pandemia. Ele afirma que na época dos fatos era vice de Mauro Carlesse e não ordenava pagamentos. De acordo com a PF, empresas eram previamente selecionada...