O governador foi reeleito com 481.496 votos no primeiro turno com 58,14% dos votos válidos, contra 22,50% do segundo colocado, Ronaldo Dimas (PL).

De acordo com o TRE, 37 eleitos receberam a diplomação pela Justiça Eleitoral do Tocantins durante a cerimônia, entre eles, 24 deputados(as) estaduais, oito deputados(as) federais, senadora e seus dois suplentes.

Dos 24 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa (AL), 15 foram reeleitos e 9 vagas tiveram renovações. O Republicanos, que reelegeu Wanderlei Barbosa para o Executivo, foi a maioria na casa com sete cadeiras para a base do governador.

As sete vagas do Republicanos ficaram com Léo Barbosa (32.872) votos, Jorge Frederico (24.924), Cleiton Cardoso (21.370), Nilton Franco (21.502), Amélio Cayres (22.852), Olyntho Neto (19.736) e Valdemar Júnior (17.769).

Confira a lista dos eleitos em 2022:

Republicanos (7 vagas)

Léo Barbosa (Republicanos) - 32.872 - Reeleito

Jorge Frederico (Republicanos) - 24.942 - Reeleito

Amélio Cayres (Republicanos) - 22.852 - Reeleito

Cleiton Cardoso (Republicanos) - 21.370 - Reeleito

Nilton Franco (Republicanos) - 21.502 - Reeleito

Olyntho Neto (Republicanos) - 19.736 - Reeleito

Valdemar Júnior (Republicanos) - 17.769 - Reeleito

Partido Liberal (4 vagas)Professora Janad Valcari (PL) - 31.581 - Novata

Fabion Gomes (PL) - 18.997 - Reeleito

Marcus Marcelus (PL) - 13.273 - Novato

Gipão (PL) - 8.263 - Novato

União Brasil (2 vagas)

Jair Farias (União) - 31.418 - Reeleito

Vanda Monteiro (União) - 17.994 - Reeleita

PSD (3 vagas)

Luciano Oliveira (PSD) - 15.648 - Novato

Eduardo Fortes (PSD) - 15.465 - Novato

Wiston Gomes (PSD) - 10.698 - Novato

Federação PT/PCdoB/PV (2 vagas)

Ivory de Lira (PCdoB) - 15.648 - Reeleito

Claúdia Lelis (PV) 12.674 - Reeleita

Federação PSDB/Cidadania

Eduardo do Dertins (Cidadania) - 15.512 - Reeleito

Eduardo Mantoan (PSDB) 14.057 - Novato

SD (1 vaga)

Vilmar (Solidariedade) - 20.622 - Reeleito

PSC (1 vaga)

Professor Júnior Geo (PSC) 12.794 - Reeleito

PSB (1 vaga)

Moisemar Marinho (PSB) 12.532 - Notavo

PDT (1) vaga

Guitierres (PDT) - 9.864 - Novato