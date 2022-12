Vida Urbana Wanderlei Barbosa propõe PEC para reformar sistema previdenciário dos servidores públicos Proposta não foi bem recebida por sindicatos, que pressionaram Assembleia Legislativa para análise; audiência pública está marcada para dia 16, às 9h

A proposta de emenda constitucional n°2, de 6 de dezembro de 2022 do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) que quer reformar parte do sistema previdenciário do estado não foi bem recebida por servidores públicos. Nesta quinta-feira, 8, diversos sindicatos procuraram a Assembleia Legislativa (AL) para rever o texto. O presidente da Comissão de Constituição e Just...