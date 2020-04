Vida Urbana Voluntários doam 700 máscaras artesanais para o HGP Material será usado por profissionais, pacientes e acompanhantes

O governo do estado divulgou ter recebido cerca de 700 máscaras artesanais doadas para o Hospital Geral de Palmas (HGP). A iniciativa partiu de artesãs da capital e se destina a profissionais, pacientes e acompanhantes. De acordo com as informações, parte do material doado é produção da advogada e voluntária Rosimar Rocha e sua mãe, Vitória Rocha, de 74 anos e outra par...