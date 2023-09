O dia 17 de setembro marca mais um aniversário de um grupo de ação voluntária voltado à animação de pacientes, principalmente infantis, internados em hospitais tocantinenses, o Chambary com Mocotó.

"O grupo iniciou sua trajetória com visitas ao Hospital Infantil de Palmas, não tem vínculo político, religioso e os voluntários fazem caridade de tempo", explica uma das participantes, Roberta Barbosa Silva, que preside a organização social por trás da ação. O grupo atua em duas frentes, a "palhaçoterapia", na ala infantil de hospitais, e o sopão solidário.

Roberta Silva lembra a importância das parcerias ao longo dos anos para ações no Hospital do Amor, além de outras organizações não governamentais para alegar centenas de crianças e adultos de comunidades carentes, inclusive durante o surto de Covid-19.

"Na pandemia, 250 famílias receberam cestas básicas mensalmente por oito meses", ressalta. Outra ação é o sopão, alimento destinado a pessoas com problemas de acesso a alimentação. "O Sopão aquece os corações de quem faz e alimenta quem tem fome", afirma.

"Esperamos que o Chambary com Mocotó permaneça com esse trabalho lindo onde os principais beneficiados sãos os voluntários que têm a oportunidade de ajudar quem está passando por algum momento de dificuldade", projeta.

"O contato com a pessoa fragilizada e doente a faz se sentir querida, amada e especial, pois realmente é. Oferecer alegria e esperança para quem já estava perdendo. Dividir esse momento, em especial com as crianças é mágico e muito especial. É compartilhar amor", avalia o médico pediatra Paulo Roberto Gonçalves Lima, famoso por suas intervenções fantasiado de herói pequi, fruto do cerrado. Fantasiado de “herói do cerrado” ele pedala uma bicicleta personalizada nos corredores hospitalares nas ações do grupo.

Fracine Seixas é uma das voluntárias pioneiras do grupo e atua na frente das palhaçadas, junto com o marido. Para ela, o Chambary com Mocoto tem atuação completa. "Ele trabalha o sentimento de amor ao próximo das mais diversas maneiras. No Hospital Infantil, a alegria das crianças em esquecer por alguns minutos o que elas estão enfrentando e o olhar de agradecimento dos pais não tem explicação".

Na outra frente, do enfrentamento à fome, ela destaca o sopão. "Ver as crianças correndo em direção a nós com a esperança de que naquela noite eles terão comida na mesa é emocionante... satisfatório".

A palhaça ressalta ainda o efeito reverso da ação, na própria família. "No Chambary com Mocotó além de ajudar, ensino aos meus filhos o poder da boa ação, a gratificação em prestar um serviço de amor a quem precisa".

Na imagem abaixo, a programação da ONG para outubro.