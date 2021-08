Vida Urbana Voluntárias indígenas criam brigada para levar informação às aldeias do Tocantins Estado registrou até agosto, 6.120 focos de incêndio. Somente neste mês são 2.044 focos, segundo INPE

Em torno de 30 mulheres, com idades de 26 a 46 anos, formam um grupo de brigadistas que estão aptas a levarem conhecimento às aldeias do estado, bem como atuarem no combate aos incêndios florestais. A iniciativa surgiu com o objetivo de evitar que as queimadas destruam as áreas indígenas no Tocantins, como ocorre em anos anteriores. O Tocantins registrou até agosto, 6...