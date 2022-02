Vida Urbana Volta das aulas presenciais da UFT em março é aprovada no Consuni; veja como está na Unitins e IFTO UFT estava somente com aulas remotas há quase dois anos devido a pandemia de Covid-19; Unitins retorna as aulas presencial na segunfa-feria e oJTO aguarda informação do IFTO

O retorno das aulas presenciais para o dia 7 de março na Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi aprovado durante a reunião do Conselho Universitário (Consuni), realizada nesta quinta-feira, 10. A volta ainda será realizada mediante a exigência do passaporte vacinal para a entrada em todas as dependências dos câmpus da Instituição. A UFT estava sem aulas p...