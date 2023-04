A VoePass informou que a partir do dia 9 de maio deste ano irá operar uma nova malha aérea, que contará com novas operações e frequências. Entre as cidades beneficiadas se encontra Araguaína, região norte do estado. Na semana passada, a Gol anunciou a suspensão temporária dos voos no aeroporto do município, o motivo seria o “ajuste na malha aérea”. Além disso, não há previsão de retorno.

A VoePass vai operar também nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Guarulhos (SP), Vitória da Conquista (BA), Barreiras (BA), Salvador (BA), Brasília (DF), Araguaína (TO) e, no estado do Amazonas (AM), nos municípios de Tefé, Barcelos, Manicoré, São Paulo de Olivença e Santa Isabel do Rio Negro.

Para maiores informações, acesse o link

Suspensão dos voos da Gol

O Aeroporto de Araguaína, segunda maior cidade do Tocantins, está entre os aeroportos afetados pela decisão de suspender os voos. No ano passado, a Gol abriu suas próprias instalações no local, com espaço para o check-in e para a loja da empresa.

Conforme a companhia, clientes que adquiriram passagens para localidades designadas a partir desta data, podem gerenciar suas reservas pelo canal de compra, ligando para a Central de Relacionamento, no número 0300 115 2121.

A companhia destaca que pagou com milhas, pode cancelar a passagem diretamente no Smiles e reaver completamente

as milhas. Para isso, basta entrar em contato com o serviço, nos números 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante).