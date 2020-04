Indo contra todas as recomendações para evitar qualquer reunião com aglomerações de pessoas e que por ventura possa facilitar a disseminação do novo coronavírus, a Polícia Militar (PM) barrou a realização de uma festa particular que ocorria em Tocantinópolis, distante 517 km de Palmas.

De acordo com a PM, a confraternização ocorria por volta das 23h40 nesta terça-feira, 31, e a equipe chegou ao local após denúncias de que havia uma aglomeração de pessoas e som automotivo muito alto.

Os policiais se depararam com uma reunião particular com mais de 30 pessoas, contrariando totalmente os decretos municipais e estaduais que suspende a realização de qualquer evento que envolva aglomeração de pessoas em função da prevenção ao coronavírus, causador da doença Covid-19.

A PM lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da pessoa organizadora do evento, que não teve identidade divulgada.

As equipes ainda trabalham alertando as pessoas sobre a necessidade do isolamento social para eficiência do combate à pandemia. Bares foram fechados no município e seus proprietários advertidos das consequências administrativas e penais que estão sujeitos.