Vistoria obrigatória para primeiro emplacamento de veículos passa a ser obrigatória

A partir de meados de novembro as vistorias para o primeiro emplacamento de veículos passam a ser obrigatórias em todo o Tocantins. A medida publicada na Portaria n. 934/2020, no Diário Oficial desta sexta-feira, 30, regulamenta também a que a distribuição das vistorias deve ser realizada de forma equitativa entre as empresas credenciadas. Conforme o Departamento Estadu...