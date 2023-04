Redação Jornal do Tocantins

Uma vistoria realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte em Palmas, na quarta-feira, 12, encontrou falta de profissionais, superlotação e escassez de pelo menos 15 tipos de medicamentos.

De acordo com o Ministério Público do Tocantins (MPTO), que conduziu a vistoria, 110 pacientes estavam na unidade esperando o atendimento médico por horas. Para alguns deles, a espera passava de seis horas.

De acordo com o órgão ministerial, cinco médicos realizavam atendimento dos pacientes. Um estava na sala de emergência, dois estavam com os demais pacientes que chegavam na unidade, um estava na reavaliação e outro em horário de descanso.

Conduzida pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro, após denúncias sobre falhas na prestação do serviço de saúde, verificou-se a falta de médicos e técnicos de enfermagem.

Ainda de acordo com o órgão ministerial, a unidade está sem coordenador desde a segunda-feira, 10. Uma das atribuições do profissional responsável pela coordenação, é a elaboração e organização das escalas de servidores da unidade.

Na farmácia, o órgão constatou a ausência de medicamentos como soro de reidratação, antibióticos, entre outros.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Palmas informou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mantém diálogo com os órgãos de controle para aperfeiçoar a prestação do serviço público, e trabalha diuturnamente para garantir a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

A gestão também destacou que o município possui 34 Unidades de Saúde da Família (USFs) como porta de entrada da rede pública de saúde, por meio da atenção primária. Ressaltou que as UPAs devem ser procuradas apenas em caso de urgência ou emergência.

Informou ainda sobre a contratação de médicos e profissionais de saúde “para suprir a demanda na sazonalidade dos vírus da influenza”, e recomendou para a população a prevenção contra o vírus com vacinação anual e os cuidados de higienização.