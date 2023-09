Redação Jornal do Tocantins

Falta de alimentos, entre frutas, carnes e verduras, falta de medicamentos, banheiro sem porta, sem acessibilidade e ausência de protocolos em situações de crises estão entre as falhas identificadas em casas de acolhimento para crianças e adolescentes em Palmas durante uma vistoria do Ministério Público.

Dos três locais vistoriados, Raio de Sol e Casa Acolhida são administrados pela prefeitura de Palmas. A terceira, Sementinhas de Amor, é administrada por uma Organização da Sociedade Civil, onde tem cinco acolhidos, segundo o Ministério Público.

Nas três faltam formação continuada e protocolo para manuseio de situações de crises, segundo o órgão.

Na unidade Raio de Sol, onde tem quatro acolhidos, a vistoria identificou que o banheiro estava sem porta faltavam medicamentos. A lista inclui Quetiapina, Fumarato 100 mg; Fluoxetina, Cloridrato 20 mg; Carbonato de Lítio 300 mg e Domperidona 10 mg. Também faltam verduras, legumes e frutas, diz o Ministério Público.

Na Casa Acolhida, também faltavam alimentos, e é necessário a reorganização de escalas. O local tem cinco acolhidos.

Na unidade Sementinhas de Amor faltam cuidadores e é preciso aumentar o número de pessoas na limpeza. Segundo o Ministério Público, na unidade, com oito acolhidos, há meses as crianças aguardam por atendimento psiquiátrico e psicoterapia.

De acordo com o Ministério Público, a Sementinhas do Amor acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, de ambos os sexos; a Casa de Acolhida abriga apenas adolescentes do sexo masculino de 12 a 18 anos completos e a Casa Abrigo Raio de Sol, recebe meninos de 0 a 11 anos e meninas de 0 a 18 anos.

O que dizem os citados

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) informou que o fornecimento de alimentos segue o cronograma quinzenal e houve um “atraso pontual” na entrega dos alimentos perecíveis, restabelecida na quarta-feira, 13.

Quanto às capacitações, a Sedes disse ter realizado seis neste ano aos servidores, em nível fundamental, médio, superior e coordenação das unidades, “com previsão de serem realizadas mais seis até o final do ano”.

Sobre a estrutura citada, a secretaria diz que o local onde funciona a unidade Raio de Sol recebeu adaptação e reforma em 2019 e que possui acessibilidade para “pessoas com alguma limitação, deficiência e mobilidade reduzida nos espaços destinados aos acolhidos”.

Na Casa Acolhida a secretaria afirma que possui projeto arquitetônico com construção recente e acessível.

Segundo a nota, cada unidade de acolhimento tem regimento interno com atribuições, rotinas, política interna de funcionamento, dinâmica de acesso e funcionamento dos serviços, com equipe de supervisão e monitoramento e acesso 24 horas.

Em relação a escala de trabalho e número de servidores, a secretaria defende que as unidades possuem profissionais suficientes para atender demandas, acompanhar e cuidar dos acolhidos, e informa que são cerca de cerca de 30 profissionais para as duas unidades.

“[...] os serviços de acolhimento contam com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, assistentes administrativos, coordenadores, motoristas, auxiliares de serviços gerais e cozinheiras”, finaliza.

Por whatsapp, Sementinhas de Amor informou que não irá se posicionar.