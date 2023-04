Durante inspeção, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) encontrou problemas na estrutura física e pedagógica das unidades educacionais de Palmeirante, região extremo-norte do estado.

Dentre os problemas apontados pela vistoria estão salas improvisadas, falta de bibliotecas, de espaço para refeições ou para recreação das crianças, entre outros. A informação foi divulgada pelo órgão ministerial na segunda-feira, 3.

As vistorias foram realizadas pela equipe do Centro de Apoio às Promotorias da Infância, Juventude e Educação (Caopije) a pedido da 2ª e 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. De acordo com o MP, o relatório técnico produzido deve ser encaminhado aos promotores de Justiças solicitantes, para as providências necessárias.

Problemas estruturais

Nas visitas os técnicos observaram a estrutura física e pedagógica das escolas, incluindo a oferta da educação básica no município, a quantidade de alunos matriculados e os programas e projetos que são desenvolvidos, entre outros aspectos.

O relatório apontou problemas com transporte escolar na cidade e na zona rural, além de irregularidades no projeto político-pedagógico das escolas, que está desatualizado.

Também foi constatado que nenhuma das escolas visitadas possui espaços adequados para o recreio dos alunos.

De acordo com o MPTO, nas escolas municipais Barnabé Pereira do Nascimento, Firmino Coelho de Araújo e Margarida Oliveira de Sousa, faltam bibliotecas, além de uma orientadora educacional lotada dentro das unidades. Na Escola Municipal Menino Jesus, o maior problema é que o espaço atual não consegue atender à demanda.

Com relação à Escola Estadual João Aires Gabriel, o espaço utilizado como anexo da unidade que fica na zona rural da cidade é inadequado. A vistoria verificou que os alunos assistem às aulas na varanda de uma casa.

O JTo pediu posicionamento da prefeitura e do governo do Estado, mas não obteve retorno.