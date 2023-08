Redação Jornal do Tocantins

Em mais uma vistoria realizada na construção do Centro de Assistência Psicossocial Infantil (CAPSi) em Palmas, o Ministério Público encontrou infiltrações e rachaduras na obra que ainda nem foi entregue.

A fiscalização ocorreu na segunda-feira, 14, e resultou em uma ação civil para que a Prefeitura de Palmas regularize imediatamente as obras do CAPSi, que estão com obras atrasadas.

O órgão também disse que algumas instalações, solicitadas anteriormente, sequer foram iniciadas, como “a pavimentação do pátio externo, iluminação pública, instalação de ponto de ônibus, estacionamento e construção do muro”.

Ainda de acordo com o Ministério Público houve um pedido para que a gestão apresentasse um cronograma de execução da obra, que estava prevista para ser entregue, inicialmente, no dia 23 de maio deste ano.

Conforme publicado pela Prefeitura de Palmas no dia 5 de maio de 2022, a obra da unidade estava com mais de 80% executada, e com área construída de 1.191 metros quadrados e já investidos R$ 2.262.457,24.

O Jornal do Tocantins solicitou manifestação da Prefeitura de Palmas e aguarda retorno.

O Capsi está localizado na Quadra 1.301 Sul e deverá prestar atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes e aos dependentes de álcool ou outras drogas.