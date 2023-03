Após episódios de agressão no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas, no dia 13 de março, e uma anterior, no dia 8 de março, contra servidores da unidade, inclusive ao chefe de segurança Alrilei da Costa, de 37 anos, uma inspeção realizada na manhã de terça-feira, 14, localizou facas artesanais (chunchos) em locais distintos. Os objetos estavam no bloco A1, no bloco B4 e também no bloco C3. Chunchos são feitos a partir de vergalhões ou outra peça de ferro enferrujado.

De acordo com informações da segurança da unidade repassadas para a Polícia Civil, os objetos estavam na posse de menores que cumprem medidas socioeducativas no Case.

Apenas um dos adolescentes, do bloco A1, teria dito aos vistoriadores que era para a proteção pessoal. Os outros dois adolescentes admitiram que mantinham os objetos para atingir o chefe da unidade, agredido em duas ocasiões apenas neste mês.

Separação de briga no dia 8 e ataque no dia 13

No dia 8 de março, por volta das 10h20, os adolescentes iniciaram um motim durante atividade esportiva. A agitação buscava encobrir a agressão programada contra um alvo, que foi cercado e agredido por diversos adolescentes. A vítima precisou ser hospitalizada.

Ao tentar separar a briga, os servidores sofreram ataques. Um deles levou uma pedrada e ouviu ameaças feitas por, pelo menos, quatro adolescentes. Um deles disse, verbalmente: "Eu vou te pegar, vou tirar sangue e isso não vai ficar dessa forma". O chefe de segurança, que seria agredido uma semana depois, tentou separar a agressão e também recebeu uma ameaça verbal, além de uma paulada na cabeça, com um rodo. "Isso não vai ficar assim, eu vou tirar sangue de você e se não for aqui, vai ser lá fora", ameaçou um dos agressores.

No episódio de agressão contra o chefe de segurança do Case, na segunda-feira, 13, um adolescente de 17 anos acabou autuado por tentativa de homicídio e dano qualificado cometido contra o patrimônio público do Estado.

De acordo com o relato de Alrilei, no primeiro momento, após a tentativa de agressão do menor, ele conseguiu entrar na administração da unidade, mas o jovem entrou no local e o feriu do lado direito do peito. O chefe de segurança também acrescentou que tentou desviar dos golpes mas caiu de costas e levou a facada.

“Ele só deu um golpe, mas porque os agentes conseguiram segurá-lo. Se não tivesse, teria tentado no pescoço, porque visivelmente a intenção era essa.”

Entidade cobra equipamento de proteção

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Associação dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Tocantins (Assoeto) e também com a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) para checar o que será feito em relação aos objetos e também as medidas que serão tomadas após a inspeção, mas ainda não obteve resposta.

Ao G1 Tocantins, o presidente da Assoeto, Marcos Antônio da Silva Junior, afirmou que armas artesanais apreendidas na vistoria seriam "suficientes para colocar em risco a vida dos socioeducandos e dos agentes de segurança".

Ao site, reclamou por equipamentos de segurança para os servidores do Case. “Faltam coletes, faltam tonfas (um tipo de cassetete aprimorado), capacetes, espargidor (spray). Numa situação dessa a gente poderia ter o espargidor, para conter essa situação de crise. Hoje nós só temos os corpos dentro das unidades. Numa situação dessa você não tem como se defender”.