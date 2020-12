Vida Urbana Vistoria em hospitais estaduais encontra UTI neonatal superlotada e déficit de 56% de enfermeiros Ministério Público do Tocantins relata elevada taxa de ocupação da UTI na maternidade dona Regina e apenas 44% de enfermeiros necessários para o plantão do Hospital Infantil

Vistoria do Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, encontrou superlotação na ala psiquiátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP), com pacientes do mesmo sexo no mesmo ambiente, elevada taxa de ocupação da UTI Neonatal no Hospital e Maternidade Dona Regina e apenas 4 enfermeiros atuando por plantão no Hospital Infantil qua...