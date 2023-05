Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizou uma vistoria no Centro de Logística da Secretaria da Saúde (Semus) de Palmas, nesta segunda-feira, 15, e constatou o desabastecimento e a insuficiência de insumos básicos, como luvas, seringas e sondas. A informação foi divulgada pelo MPTO.

De acordo com o órgão ministerial, a equipe verificou que o estoque de luvas encontra-se zerado. A informação é de que o estoque se encontra irregular há cerca de dois meses.

Também estavam em falta as sondas uretrais (utilizadas para drenar urina) nos tamanhos 8, 10 e 12, bem como fraldas para adultos nos tamanhos M, G e Extra G, e fralda para crianças nos tamanhos Extra G e XXG.

Outro item em desabastecimento há meses são os ácidos graxos, utilizados na cicatrização de feridas e escaras.

Ainda segundo o órgão, o estoque de seringas de 20 ml (tamanho que seria o mais utilizado nos serviços das UPAs e do Samu) era de apenas cinco caixas, cedidas pelo Estado, que seriam suficientes para apenas um dia de serviço nas unidades de saúde do município. Também estava no final o estoque de lençóis descartáveis para o revestimento de macas, havendo apenas três rolos.

Outros itens em final de estoque seriam os eletrodos descartáveis (utilizados em procedimento de eletrocardiograma) e o papel grau cirúrgico (usado na esterilização de materiais hospitalares). Há apenas uma caixa desses insumos.

A vistoria foi realizada pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela. De acordo com o MPTO, a baixa nos estoques é comunicada previamente à Semus, mas as compras não são realizadas em tempo hábil para evitar o desabastecimento.

O MPTO informou que a Promotoria de Justiça adotará as medidas cabíveis para a solução do problema.

O JTo pediu o posicionamento da Semus, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.