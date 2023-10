Vistorias realizadas pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) nos setores de oncologia e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP), apuraram falta de medicação, materiais e insumos, necessidade de contratação de profissionais e alimentação inadequada. As fiscalizações ocorreram na terça-feira, 24, no setor de oncologia, e na quinta-feira, 26, na UTI Pediátrica.

As fiscalizações foram promovidas pelo promotor Thiago Ribeiro, que atua na área da Saúde da capital. Ele verificou a necessidade de contratação de mais profissionais “para dar vazão à demanda de atendimentos”.

A vistoria também avaliou a qualidade da alimentação servida pela empresa terceirizada nos dois setores da unidade e considerou inadequada, “uma vez que não cumpre a dieta estabelecida”.

Remédios em falta

A pedido do JTo, o MP informou quais são os remédios que estão em falta na farmácia da unidade, são eles:

Medicamentos de alta demanda

- Doxorrubicina: trata-se de um tipo de medicamento de quimioterapia contra o câncer conhecido como antraciclina. As antraciclinas matam as células tumorais, danificando seu DNA e impedindo seu reparo;

- Ifosfamida: é um medicamento quimioterápico utilizado no tratamento de certos tipos de câncer, tais como o câncer de pulmão, do ovário, do colo do útero e da próstata;

Capecitabina: é indicado como tratamento de primeira linha para pacientes com câncer de colorretal com metástases;

- Fludarabina: indicado para o tratamento inicial de pacientes com leucemia linfocítica crônica das células B (LLC) e para pacientes que não tenham respondido a, ou cuja doença tenha progredido, durante ou após pelo menos um tratamento padrão contendo um agente alquilante;

Medicamento de extrema necessidade

Melfalano comprimido: é indicado para o tratamento de mieloma múltiplo e adenocarcinoma ovariano avançado;

Além deles, também estão em falta:

- Pembrolizumabe (Keytruda): indicado como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irreversível;

- Lidocaína com Epinefrina: é indicada para produção de anestesia local ou regional por técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo braquial e intercostal; e por técnicas neurais centrais, como os bloqueios epidural lombar e caudal;

- Cânula para aspiração de medula óssea com empunhadura ergonômico Biomedical de tamanho 16G, 14G ou 15G: desenvolvida para aspiração da medula óssea. Possui dispositivo de segurança que limita a profundidade, sendo regulável para controlar a penetração ou retirado.

O que diz a SES

A Secretaria da Saúde (SES) afirma que a UTI pediátrica do HGP está “devidamente abastecida e com quadro pessoal completo, contratualizado pela empresa responsável pela operacionalização”.

O órgão lembra que tem processo aberto para contratação de médicos especialistas e outros profissionais são vinculados conforme demanda.

“Sobre os medicamentos oncológicos, a SES-TO já os adquiriu e as empresas já estão entregando, inclusive com alguns já totalmente abastecidos”, destaca, ao pontuar ter investido mais de R$ 13 milhões para a renovação dos mobiliários dos hospitais.

Por fim, a SES-TO garante que tem trabalhado para garantir uma assistência cada dia melhor para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de garantir conforto e bem-estar à população.