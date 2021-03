Vida Urbana Visitas nos presídios e centro de internação de menores no Tocantins estão suspensas por 30 dias Conforme o Governo, a justificativa é devido ao agravamento da situação no sistema de saúde e a nova onda de casos do novo coronavírus no Tocantins

As visitas em presídios e centros de internação de menores no Estado foram novamente suspenas por causa da pandemia de Covid-19. A medida foi publicada em uma portaria nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial do Estado. Conforme o Governo, a justificativa é devido ao agravamento da situação no sistema de saúde e a nova onda de casos do novo coronavírus no Tocant...