Vida Urbana Visitante registra raia morta na Praia da Graciosa e órgão ambiental investiga causa Funcionário de restaurante retirou o animal por conta do mau cheiro. A pedido do JTO, engenheiro ambiental comenta achado e observa possível ponto de contaminação da água

No último sábado, 19, na Praia da Graciosa, um servidor público de 39 anos registrou uma arraia morta às margens do lago boiando na superfície formadas pela sujeira. “Notei o mau cheiro e percebi que a água estava com uma camada grossa de dejetos. Vi que tinha peixe morto também. Seria o básico o órgão público responsável fazer ao menos uma análise de balneabilidade s...