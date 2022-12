Vida Urbana Violência com lesão corporal em escolas no Tocantins aumenta 740% neste ano Em um ano, lesões corporais sobem de 5 para 42 e ameaças de 28 para 115 registros; proposta quer obrigar segurança em escolas privadas e públicas

Entre 1º de janeiro e 5 de dezembro deste ano houve o registro de 42 Boletins de Ocorrência (BO) relacionados a lesões corporais dentro de instituições de ensino do estado, conforme dados coletados pelo JTo nesta segunda-feira, 5, do Núcleo de Coleta e Análise Estatística (NUCAE) da Secretaria de Segurança Pública (SSP). No mesmo período no ano passado, houve a...