No período de janeiro até esta segunda-feira, 15, em Palmas ocorreram 20 óbitos de pacientes que aguardavam transferência para o Hospital Geral de Palmas (HGP). O dado é da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) confirmado nesta segunda-feira, 15, uma semana após a morte da dona de casa Aurilene Lima da Silva, de 41 anos, no dia 8, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul.

Ela morreu enquanto aguardava por internação no Hospital Geral de Palmas (HGP). O marido da vítima, Isaias Rodrigues Pereira, de 37, afirma que houve três pedidos de remoção da paciente, recusados por falta de vagas.

Os dados informados a pedido do JTo também apontam que havia cinco pacientes aguardando disponibilidade de leitos no hospital nas duas UPAs de Palmas no período da manhã.

À noite, a TV Anhanguera atualizou os dados e mostrou que o número havia passado para 8 pacientes. A mesma reportagem mostrou que o número de pacientes das UPAs em fila de regulação que morreram desde maio do ano passado, quando o HGP fechou as portas aos pacientes que chegavam sem regulação é de 41 pacientes.

Em nota, a Semus destacou que a regulação dos leitos no hospital é de responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O que diz o governo

A SES informou, em nota, desconhecer os 20 óbitos confirmados pela gestão municipal e defendeu que tem “trabalhado para atender com agilidade as demandas da população tocantinense usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e especificamente no Hospital Geral de Palmas (HGP)”.

Segundo o órgão há 418 leitos gerais, 66 de pronto-socorro e mais 40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que tem se mostrado insuficiente. “Mesmo com a estrutura, a unidade trabalha com superlotação, devido a grande demanda existente”, diz a nota.

A secretaria afirma que contratou mais 64 leitos de UTI na rede privada da capital e 32 leitos clínicos como suplemento aos do HGP e garante ter aumentado em 139% o quantitativo de leitos de UTI no Estado desde outubro de 2021, ao passar de 88 para 211, nas contas do órgão.

O órgão também disse que vai ampliar o atendimento com mais 15 leitos de pronto-socorro no HGP destinado a pacientes com quadro clínico leve. Segundo o órgão, os quadros leves “compreendem aproximadamente 50% dos encaminhamentos da rede de saúde municipal de Palmas”.

Em outro ponto, afirma que tenta alinhar com os 139 municípios o fortalecimento da atenção básica para "a não transferência de pacientes sem perfil clínico, para as unidades de média e alta complexidade".