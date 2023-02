Vida Urbana Vinte e quatro deputados estaduais tomaram posse nesta quarta-feira, para a 10ª Legislatura Cerimônia ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins (AL); dos empossados, 15 foram reeleitos e apenas 9 vagas tiveram renovações nas eleições de 2022

A posse dos 24 deputados estaduais para a 10ª Legislatura, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 1°, por volta das 10h15, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (AL), em Palmas. Os nomes foram escolhidos nas eleições de 2022 pela população tocantinense. Dos 24 deputados estaduais eleitos para a Assembléia Legislativa do Toc...